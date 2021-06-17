В Ставропольском крае увеличили «школьные» выплаты для многодетных семей

Губернатор Ставрополья поучаствовал в очередном заседании Думы Ставрополья. Одним из решений, принятых парламентариями, стало внесение изменений в краевой закон о мерах социальной поддержки многодетных семей.

Напомним, инициатива о кратном увеличении «школьного» пособия для многодетных семей была озвучена губернатором в рамках его ежегодного Послания в мае 2021 года.

Изменения коснулись увеличения размера единовременной выплаты на приобретение комплекта школьной формы, спортивной одежды, обуви, письменных принадлежностей.

Сумма выплаты увеличена более чем в четыре раза: с 1203 до 5000 рублей.

Для осуществления увеличенной выплаты в августе текущего года в региональном бюджете будет дополнительно предусмотрено около 250 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Получателями этой выплаты в нашем регионе станут более 32 тысячи многодетных семей.