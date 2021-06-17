19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Думы Ставрополья

Депутаты Думы Ставрополья 17 июня приняли решение о проведении выборов в краевой парламент VII созыва одновременно с выборами депутатов Госдумы - 19 сентября 2021 года. Соответствующее постановление принято единогласно.

Согласно федеральному и краевому законодательствам при одновременном истечении срока полномочий депутатов Госдумы и депутатов регионального законодательного органа власти назначаются выборы парламентариев обоих уровней в единый день - третье воскресенье сентября.

Срок полномочий депутатского корпуса VI созыва истекает в этом году.

Жителям Ставрополья предстоит избрать 50 депутатов Думы Ставрополья VII созыва, из них 25 депутатов - по одномандатным избирательным округам и 25 - по партийным спискам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поучаствовал в очередном заседании Думы Ставрополья. Одним из решений, принятых парламентариями, стало внесение изменений в краевой закон о мерах социальной поддержки многодетных семей.

Напомним, инициатива о кратном увеличении «школьного» пособия для многодетных семей была озвучена губернатором в рамках его ежегодного Послания в мае 2021 года.

Изменения коснулись увеличения размера единовременной выплаты на приобретение комплекта школьной формы, спортивной одежды, обуви, письменных принадлежностей.