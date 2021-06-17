В Ставропольском крае расчистили 90 километров русел рек

Глава Ставрополья встретился с и. о. министра природы Ставрополья Андреем Хлопяновым. На встречи они обсудили, как выполняется программа противопаводковых мероприятий в нашем регионе. Несмотря на ливни, потенциальную угрозу подтопления успешно свели к минимуму. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

По словам Хлопянова, для этого расчистили 90 километров русел рек, а берегоукрепительные работы проводились на 24 километрах всех участков.

В то же время губернатор отметил важность постоянного контроля за уровнем воды в реках, в том числе на расчищенных участках.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на противопаводковые мероприятия в нашем крае направили 452,9 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов.

Тем временем в Ставрополе разработают дополнительные линии дождевой канализации. Делается это для того, чтобы избавить участки улиц от подтоплений во время ливней.