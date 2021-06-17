Ставропольским абитуриентам рассказали, как поступить в вузы онлайн в 2021 году

На портале Госуслуг действует суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью можно подать документы в российские государственные вузы согласно списку, размещенному на портале Госуслуг без личного посещения.

С помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» абитуриентам предоставляется возможность выбрать из списка не более 5 вузов для поступления. Далее узнать о датах дополнительных вступительных испытаний.

Также абитуриент может направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов.

Выпускник может отслеживать свое место в конкурсных списках. Далее - управлять согласием на зачисление. Вносить изменения в заявление, узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.

Все эти функции доступны из личного кабинета на Госуслугах и не требуют посещения вуза.

Завтра, 18 июня выпускники 11-классов будут сдавать ЕГЭ по следующим предметам: иностранные языки (английский, китайский, немецкий, французский, испанский) письменно и биология.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что как и в 2020 году выпускники, не поступающие в высшие учебные заведения, будут сдавать только два обязательных экзамена: русский язык и математику. Этого достаточно для получения аттестата.