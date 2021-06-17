Жители Железноводска дадут название безымянной вершине Бештау во время голосования

В администрации Железноводска сообщили, что жители муниципалитета смогут проголосовать за название пока чот безымянной вершины горы Бештау. Опрос пройдет с помощью цифрового модуля "Умный город".

Инициаторами выступили местные власти и несколько других организаций. Необходимо дать имя вершине, так как в ближайшее время расширят Курортный парк. Для того, чтобы высота 1050 стала частью туристических маршрутов, ее нужно назвать.

Отметим, Курортный парк - это единственный на Кавказских Минеральных водах парк естественного происхождения. Здесь расположены бюветы с минеральной водой и большая часть городских достопримечательностей.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в середине июля 2021 года в Железноводске пройдет шоу "Железные крылья". Его перенесли в 2020 году из-за пандемии, но в этом году получится посмотреть на показательные выступления истребителей, а также на выставку другой военной техники.