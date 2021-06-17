В Северной Осетии подростки попали в ДТП и уничтожили госимущество

В ДТП пострадали автомобиль и трансформаторная будка. Фото: социальные сети

На трассе между двумя селами Гизель-Кобан автомобиль влетел в трансформаторную будку и полностью снес ее. Водитель авто - подросток, уроженец Северной Осетии. Вместе с ним в машине были еще двое несовершеннолетних друзей.

К счастью, в ДТП серьезно пострадал только трансформатор. Двоим подросткам оказали медицинскую помощь, все живы. По предварительным данным, сын хозяина Mitsubishi взял родительскую машину на покататься.

Мча по дороге, парень не справился с управлением и на высокой скорости съехал на обочину и врезался в трансформаторную будку. Самому младшему пассажиру 15 лет.

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