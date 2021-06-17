В Карачаево-Черкессии семеро торговцев оружием пошли под суд за 17 преступлений

В пресс-службе Малокарачаевского районного суда Карачаево-Черкесии сообщили, что ведомство получило уголовные дела группировки местных жителей, которые занимались незаконной торговлей оружием.

- В ходе предварительного следствия установлена причастность обвиняемых к совершению 17 преступлений, в том числе к 11 фактам сбыта оружия. У фигурантов дела изъято 12 единиц огнестрельного оружия и 11 боеприпасов, - рассказали в прокуратуре.

Все семеро членов банды пойдут под суд по статье "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, сбыт и ношение огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору". По законодательству их могут лишить свободы сроком до трех лет.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Чечне уничтожили шесть членов последней в регионе террористической группировки. О полной ликвидации банды Аслана Бютукаева и всего бандподполья в республике доложил президенту глава Чечни Рамзан Кадыров.