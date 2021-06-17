В Ставрополе девушка выпала из окна многоэтажки на асфальт перед подъездом

Сегодня около 19:00 в жилом комплексе Перспективный в Ставрополе девушка выпала из окна. Пока нет официальной информации по этому инциденту, но очевидцы поделились фото и видео с места событий.

На кадрах видно, как к телу подходят медики и переговариваются между собой. Позже подвезли каталку, чтобы отправить девушку в машину. Неизвестно, жива ли пострадавшая.

Пользователи соцсетей задаются вопросом: что происходит в домах этого жилого комплекса. По их словам, это не первый раз, когда местные жители или выпадают с окон, или пытаются.

Так, недавно "КП-Северный Кавказ" писала о мужчине, который час провел на карнизе своего балкона. Из соседних квартир ему кричали, чтобы он зашел внутрь и не дурил. Только полицейские смогли затащить "прыгуна" в квартиру.