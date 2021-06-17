Омбудсмен Чечни посчитал ажиотаж вокруг ситуации Халимат Тарамовой искусственным

Халимат Тарамова. Фото: стоп-кадр видео-обращения девушки.

Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев заявил, что журналисты специальной создают ажиотаж вокруг истории сбежавшей из дома чеченки Халимат Тарамовой и кризисного центра в Дагестане. По его словам, во время освещения ситуации не учитываются особенности культуры и менталитета чеченцев.

- Известное сообщество нетрадиционной ориентации так "обеспокоилось" ее судьбой, что дожаловалось до Европейского суда по правам человека. Вся их так называемая забота вызывает у нормального человека только отвращение. Лезут в чужой дом со своим уставом. И делают это с наглым пренебрежением культуры, обычаев и традиций народа, - заявил Нухажиев.

По мнению омбудсмена, правозащитники пытаются навязать свой образ жизни представителям другой культуры с другими ценностями. Они не заботятся о чувствах семьи Тарамовой, которые остро переживали ее исчезновение.

- В данном случае эти "правозащитники" практически выкрали у родителей дочь, прятали ее, ломают ей жизнь, судьбу, пользуясь ее слабостью. А представители правоохранительных органов Республики Дагестан и Чеченской Республики действовали в рамках закона, хотя эти "защитники" прав людей из кожи вон лезли, пытаясь выдать их действия незаконными, - подытожил Нухажиев.

Мужчина убежден, что такие правозащитники имеют только одну цель - лишить молодых чеченцев своих культурных корней, оторвать от семей.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" подробно разбирала ситуацию похищения чеченки Халимат Тарамовой, которая сбежала из семьи из-за регулярных угроз и побоев. Она сказала это в своем видео-обращении. Также сама Тарамова прокомментировала свое похищение из кризисного центра Дагестана.

Ситуация переросла в скандал, который подхватили и республиканские, и федеральные СМИ. Так, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 15 июня послала запрос прокурору Чечни, чтобы тот подробно доложил о ситуации с вывезенной из шелтера в Махачкале девушкой.