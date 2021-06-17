Житель Дагестана пытался убить знакомую, перерезав тормоза ее автомобиля

СУ СК России по Дагестану сообщило, что следователи возбудили уголовное дело против жителя Буйнакска за попытку убийства и порчу имущества. Он перерезал тормоза автомобиля своей знакомой, когда та собиралась в поездку по трассе.

По версии следствия, 27-летний дагестанец часто конфликтовал со своей знакомой и захотел разрешить эту неприязнь раз и навсегда. Он, точно зная автомобиль женщины, ножом отрезал тормозной шланг и провод датчика антиблокировочной системы. Ему оставалось только ждать.

Но водитель заподозрила неладное, когда выезжала со стоянки возле дома. Она остановилась и осмотрела автомобиль, а после решила и вовсе не садиться за руль, пока не поймет причину неполадки.

Злоумышленника быстро поймали и представили ему подозрения. Сейчас следователи собирают пакет доказательств, чтобы передать дело в суд.