В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 67 человек

За сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 67 человек. Число зараженных достигло 55915.

За вчерашний день от ковида скончались шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае достигло 1606. За вчерашний день победить болезнь смогли 101 человек.

- Коронавирус по-прежнему представляет угрозу. Защититься от него поможет вакцинация. Всем желаю здоровья, берегите себя! – обратился Владимир Владимиров к землякам.