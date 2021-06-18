В Ставрополе и в Михайловске 18 июня проходят массовые проверки пассажирского транспорта

Из-за большого числа жалоб на качество оказываемых пассажирских услуг в Ставрополе, а также постоянно фиксируемых фактов нарушений ПДД, допускаемых водителями автобусов и маршруток, 18 июня с утра проходят рейды в краевой столице и близлежащим Шпаковском округе.

С раннего утра мероприятия организованы в точках выпусков на линию автобусов и маршрутных такси, где проводится предрейсовый осмотр и выдаются соответствующие документы на осуществление деятельности.

Уже многие горожане стали жаловаться в сети, что не могут уехать на работу и по делам по этой причине:

- Мы стояли с детьми минут 30, нашей маршрутки не было. На остановке людей было, как на какой-нибудь праздник. И все они не могли поймать свой маршрут. Говорят, что многие маршрутчики сегодня не вышли на работу, - делится жительница Михайловска в сети.

Участники рейдов проверяют документацию, необходимую для данного вида деятельности, техническое состояние транспортных средств, предрейсовый медицинский осмотр водителей, условия перевозки пассажиров, багажа, груза, соблюдения режима труда и отдыха водителями.