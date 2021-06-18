Губернатор Калужской области заболел ковидом в отпуске на Ставрополье

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заболел коронавирусом. Его госпитализировали в больницу

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заболел коронавирусом. Его госпитализировали в больницу. Об этом глава региона сообщил 18 июня.

- Я подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест. Состояние уже нормальное, болезнь проходит в легкой форме. Все это проходит в легкой форме, потому что я своевременно сделал прививку, - поделился Шапша с подписчиками в сети, находясь в ковидном отделении больницы в Калуге.

Шапша также рассказал, что вакцинация позволила его близким и родным избежать заражения, несмотря на контакты с ним.

Известно, что 9 июня губернатор вместе с семьей находится в плановом отпуске в Ставропольском крае. Об этом он сообщил на своей странице в сети:

- Друзья, у меня плановый отпуск. Нахожусь в Ставропольском крае. Планирую много ходить пешком по горам, читать, общаться с семьей.