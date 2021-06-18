Гидрометцентр предсказал потоп в республиках Северного Кавказа

Вслед за Крымом, Ростовской областью и Краснодарским краем обильные ливни начнутся в республиках Северного Кавказа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, очень сильно будут подтоплены предгорные районы Кавказа. А именно: Ингушетия, Чеченская Республика, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Осетия. Исключение — Дагестан.

Сильные дожди также прогнозируются и в Адыгее. По словам руководителя Гидрометцентра, ливни будут еще как минимум ближайшие два дня.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сильные ливни в Хунзахском районе Дагестана размыли внутрисельские дороги в трех населенных пунктах. Были повреждены три придомовые постройки. Для оказания помощи местным жителям от МЧС выехала рабочая группа и группа спасателей от Шамильской ПСС.