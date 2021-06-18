Балет под открытым небом посмотрят жители Ставрополя 20 июня

В Ставрополе пройдет VI Международный форум творческих союзов «Белая акация», в рамках которого зрители увидят балет «Зимняя роза».

Так, 20 июня на площади Святого князя Владимира гости и жители Ставрополя смогут окунуться в мир искусства. С 15:00 начнут свою работу арт-площадки. Там развернется литературная ярмарка «Великое противостояние: книга vs гаджет», выставка уличных скульптур и авторских дизайн-проектов.

Более 200 художников из разных городов России и зарубежья станут участниками масштабного «АРТ-пленэра на Владимирской площади».

В 19.00 Московский государственный музыкальный театр пластического балета «Новый балет» представит спектакль «Зимняя роза», премьера которого состоялась на Фестивале русского искусства в Венеции.