В Георгиевске возле нового дома провалился асфальт

Фото: https://vk.com/georgievsk_

Инцидент произошел на днях в Георгиевске. Там местные жители пожаловались на случившееся в соцсетях. По их словам, дорожное покрытие просело рядом с новостройкой на улице Вехова. Фото с места событий разместили в местном паблике. На кадрах – образовавшаяся яма.

Вокруг нее установили ограждение с сигнальной лентой. При этом горожане утверждают, что с другой стороны здания асфальт провалился еще в двух местах.

- Согласно информации управления ЖКХ администрации Георгиевского городского округа, проведено выездное совещание с участием подрядчика . До 1 июля проблема будет устранена. В настоящее время для безопасности жителей установлено ограждение, - прокомментировали в мэрии эту ситуацию.