На Ставрополье в 2021 году отремонтируют 12 домов культуры

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с министром культуры края Татьяной Лихачевой. Они обсудили перспективные вопросы работы отрасли.

По словам руководителя ведомства, сегодня все муниципальные и государственные учреждения культуры региона работают в штатном режиме.

Организация мероприятий проходят с соблюдением эпидемиологических мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

Так, в 2021 году на Ставрополье запланирован ряд крупных культурных событий. В их числе, фестиваль военных духовых оркестров, форум «Белая акация», мероприятия, посвященные Шаляпинскому сезону, кинофестиваль популярных жанров, международный фестиваль уличной культуры «Культурный код» и ряд других.

Вместе с тем, Владимир Владимиров обратил особое внимание, что организация любых культурно-массовых мероприятий должна проводиться с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации на Ставрополье.

Отдельной темой рабочей встречи стала реализация национального проекта «Культура». В этом году объем финансирования данного направления составляет 284 миллиона рублей.

Среди запланированных мероприятий – ремонт 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в территориях края.

Также планируется создание двух модельных библиотек в Курском и Труновском муниципальных округах и двух виртуальных концертных залов в Ипатово и в Пушкинской галерее Железноводска.

Губернатор поручил своевременно подготовить всю необходимую документацию для проведения ремонтов и строительства учреждений культуры в 2022 году.

По словам министра, в рамках реализации нацпроекта на 2022 год уже поданы заявки на ремонт 17 домов культуры, 19 детских школ искусств, создание новых модельных библиотек, а также на закупку музыкальных инструментов для 11 детских школ искусств и краевого музыкального колледжа имени В.И. Сафонова.