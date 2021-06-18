Ставропольчанка получила срок за хищение наследства у дочери

47-летняя жительница поселка Рыздвяного Изобильненского городского округа Марина Мальцева признана виновной в мошенничестве.

Так, в 2012 году женщина, действуя в качестве законного представителя своей несовершеннолетней дочери, оформляла у нотариуса документы на получение наследства ребенком от умершего отца.

При проверке документов женщина заметила техническую ошибку, где наследником была указана она, а не ее дочь, и умолчала об этом факте. Дом был зарегистрирован на Мальцеву.

В результате действий матери ребенок лишился жилья.

Во время судебного заседания Мальцева признала свою вину и раскаялась. Причиненный ущерб женщина возместила в полном объеме.

Суд назначил ей наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.