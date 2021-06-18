Крупнейший вуз региона готов принять более 3000 абитуриентов на бюджетные места

Фото: СКФУ.

В этом году абитуриентов, поступающих в крупнейший вуз Северного Кавказа, ждет несколько приятных сюрпризов, начиная от увеличения бюджетных мест и новых специальностей до специального мобильного приложения. Позаботились в вузе и о создании комфортных условий при сдаче вступительных экзаменов.

В нынешнем году в СКФУ увеличилось количество бюджетных мест. Оно превысит три тысячи, что на 350 единиц больше, чем в прошлом году. Наибольший прирост пришелся на подготовку специалистов в области прикладной математики и электроэнергетики. Повезло и тем, кто планирует после окончания вуза связать свою жизнь с наукой. Они могут претендовать на дополнительные места в аспирантуре и ординатуре СКФУ.

Еще одна отличная новость для абитуриентов - открывается набор на две новые специальности: «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» и «Технология продукции и организация общественного питания». Всего же вуз ведет подготовку по почти 160 направлениям: фармация, наноинженерия, строительство, туризм, экономика, журналистика, большой выбор направлений в области информационных технологий.

В СКФУ каждый найдёт для себя специальность по душе. Другое новшество этого года касается способов подачи документов. Абитуриенты смогут воспользоваться суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Доступны и другие варианты. Документы можно прислать по почте или направить в СКФУ в электронной форме посредством информационной системы университета.

Особое внимание в вузе уделят созданию комфортных условий при сдаче вступительных экзаменов. Из-за сложной эпидемиологической обстановки испытания пройдут в дистанционном формате. Это касается и творческих испытаний, предусмотренных по некоторым специальностям. Так, будущим дизайнерам предстоит сделать рисунок на основе полученного изображения, а затем загрузить свою работу в систему на специальном ресурсе.

Тем, у кого нет технической возможности сдавать экзамены дома, предоставят рабочее место в компьютерном классе вуза. В университете отмечают, что у такого дистанционного формата много преимуществ. Он позволяет не только уберечь абитуриентов от риска заразиться коронавирусной инфекцией во время экзаменов, но и позволяет сэкономить время и деньги, особенно выпускникам школ из других городов.

Ежегодно в СКФУ поступает талантливая молодежь практически из всех регионов России и более чем 50 зарубежных стран. Благодаря онлайн-режиму такие абитуриенты пройдут вступительные испытания быстрее и без лишних затрат.

Подготовил университет для удобства поступающих и другие приятные сюрпризы, например, специальное мобильное приложение.

- Северо-Кавказский федеральный университет старается идти в ногу со временем и сделать процесс подачи документов, прохождения вступительных испытаний абитуриентами максимально комфортным, - подчеркнул ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. - Мы ведем подготовку специалистов по востребованным специальностям и готовы в новом учебном году принять на обучение еще больше молодых людей со всей России.