Минпросвещения России согласовало кандидатуру Евгения Козюры на должность министра образования Ставрополья

Козюра с 2015 года занимает пост министра образования и молодежной политики Ставропольского края

Министерство просвещения России одобрило кандидатуру Евгения Козюры на должность министра образования Ставрополья. Об этом сообщили во время совещания, которое провел в онлайн-формате директор Департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства Евгений Семченко.

Во встрече поучаствовал и глава нашего региона.

- Было объявлено о согласовании Минпросвещения РФ на должность министра образования Ставрополья кандидатуры Евгения Козюры, ранее исполняющего обязанности на этой должности, – говорится сообщении.

Напомним, Козюра с 2015 года занимает пост министра образования и молодежной политики Ставропольского края.

До этого он был замначальника местного филиала университета МВД. Тогда пост главы ведомства был вакантным после того, как лишился должности министра Василий Лямин, который стал фигурантом дела о получении взятки.