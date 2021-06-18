На Ставрополье владельцы SKODA смогут сэкономить на сервисном обслуживании

Акция в "СтрелаАвто" продлится по 31 августа.

Этим летом официальный дилер популярного чешского бренда - «СтрелаАвто» - дает своим клиентам возможность сэкономить на сервисном обслуживании до 30 процентов. Новая акция проводится для тех автовладельцев, чьим машинам ŠKODA больше 4 лет.

В знак признательности своим многолетним клиентам, учитывая, что на техобслуживание автомобилей с пробегом уходит больше времени и денег, чешская компания проводит летнюю акцию с выгодными условиями на услуги официальных дилеров.

По 31 августа включительно в «СтрелаАвто» в Минводах предоставляют скидку на приобретение и установку оригинальных деталей чешского бренда при замене: компонентов тормозной системы (передние и задние колодки, диски, барабаны), компонентов передней и задней подвесок (амортизаторы, шаровые опоры, рулевые тяги и т. п.), комплекта ГРМ. А также - при проведении регламентного техобслуживания.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте service.skoda-avto.ru и получить промокод на скидку, размер которой зависит от общей суммы заказа. К примеру, если вы оплатили от 10 000 до 19 999 руб., выгода составит 3000 руб.. Если от 20 000 до 29 999 руб., то 5000 руб, более 30 000 руб. - 7000 руб.

Получить промокод можно здесь.

«СтрелаАвто»: 357203, Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ тер., здание 1, строение 1 Тел. 8 (8792) 265-353.

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