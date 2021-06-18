На Ставрополье назначили и.о. министра туризма и оздоровительных курортов края

Губернатор Ставрополья назначил исполняющим обязанности министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилла Реута.

Соответствующее распоряжение главы края подписано накануне.

Кирилл Реут работает в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с 2019 года.

За время работы на различных должностях в структуре министерства в сферу его ответственности входили вопросы, связанные с проведением эксперимента по взиманию курортного сбора, привлечением инвестиций в санаторно-курортную отрасль, координация деятельности органов власти и хозяйствующих субъектов разных уровней в части развития региона Кавказских Минеральных Вод.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Александр Трухачев 31 мая 2021 года освобожден от занимаемой должности. Эту информацию корреспонденту «КП» подтвердили в региональном ведомстве. После чего стала известна причина увольнения министра туризма и оздоровительных курортов края