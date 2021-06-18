Евгений Моисеев опроверг слухи об использовании старой плитки в ремонте дорог

Глава Железноводска Евгений Моисеев заявил, что информация об использовании старой плитки в ремонте пешеходных дорог является ложной. Он уверен, что пользователи начали транслировать собственные домыслы, не подкрепленные фактами.

- Очередной фейк о том, что администрация и подрядчик по муниципальным контрактам все делают спустя рукава. Это не так. Давайте не будем спешить с выводами и смотреть на то, как есть на самом деле. А если есть вопросы, мы всегда открыты к диалогу. Но сразу переводить всё в негатив и делать "хайп" на фейковых новостях все-таки некорректно, - заявил Моисеев.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что власти Железноводска хотят расширить территорию Курортного парка. Поэтому среди населения запустили голосование за название безымянной вершины горы Бештау, которая войдет в новые туристические маршруты.