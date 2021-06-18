СК и прокуратура КЧР начали проверку после гибели туристов на опрокинувшемся катамаране

В СУ СК России по Карачаево-Черкессии сообщили, что после гибели двух туристов на опрокинувшемся катамаране следователи и прокуратура начали проверку. Они выяснят причины происшествия и все обстоятельства.

Сейчас на берегу реки Кубань в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии работает бригада специалистов разных ведомств: полиция, МВД, МЧС, криминалисты. Они осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

Также к осмотру присоединился прокурор Карачаевского района.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала и публиковала фото с места гибели двух человек, которые были с компанией на катамаране. Группа из 12 человек - туристы из Краснодарского края. Они решили проплыть по реке Кубань и отдохнуть, вместе с ними были два инструктора.

- По имеющейся информации 12 человек самостоятельно выбрались на берег, двое погибли. Туристическая группа зарегистрирована не была.Работы ведут спасатели КЧПСО. На месте происшествия находится начальник ГУ МЧС России по КЧР Александр Голоколенко, - сказано в сообщении МЧС по Карачаево-Черкесии.

Сначала было известно о гибели одного человека, второго унесло сильное течение. Но после непродолжительных поисков его нашли мертвым.