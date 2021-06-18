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Происшествия18 июня 2021 19:32

Среди туристов на перевернувшемся катере в Карачаево-Черкессии были москвичи

СК и прокуратура начали проверку после гибели членов группы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкессии рассказали, что в туристической группе из 14 человек, катамаран которой перевернулся и потонул, состояла из жителей Краснодарского края и Московской области.

12 туристов захотели отдохнуть и справиться по реке Кубань вместе с двумя гидами. Но в один момент из катамаран перевернулся, люди оказались в воде. Двое человек погибли, другим оказали медицинскую помощь.

- По предварительной информации, в состав туристической группы входили только взрослые люди. Несовершеннолетних среди них не было, - сказали в ведомстве.

"КП-Северный Кавказ" писала об этом инциденте и публиковала фото с места происшествия. Сейчас на месте работают много специалистов МВД, МЧС, полиции и т.д. Также к ним выехал прокурор Карачаевского района.

Следственный комитет и прокуратура начала проверку.