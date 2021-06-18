В Северной Осетии задержали грузина в федеральном розыске за преступление в Польше

В пресс-службе ГУ МВД России по Северной Осетии сообщили, что на территории республики задержали мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Он пытался сесть на рейс Владикавказ-Москва, но пограничники его остановили.

Поимкой занимались сотрудники Отделения НЦБ Интерпола МВД Северной Осетии и сотрудники Пограничного Управления ФСБ России. Последние задержали мужчину на пункте "Верхний Ларс".

Известно, что преступник - грузин 1990-го года рождения, а в федеральный розыск он попал из-за правонарушения в Польше.

- Проводятся предэкстрадиционные мероприятия, направленные на передачу фигуранта инициатору розыска, - сообщили в пресс-службе.