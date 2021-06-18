В Ессентуках прошло шествие 15 военных оркестров в рамках Всероссийского фестиваля

В администрации Ессентуков сообщили, что в городе-курорте прошло шествие военных оркестров, всего их было 15. Оно стало частью Всероссийского фестиваля военных музыкальных коллективов.

- На Театральную площадь Ессентуков вышли 15 профессиональных музыкальных команд со всех уголков России. Перед многочисленной публикой предстали коллективы Ставропольского и Краснодарского краев, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Грозного, Махачкалы, Владикавказа и других российских регионов, - сказано в сообщении.

На фестивале также выступили молодые творческие коллективы, что немаловажно для музыкантов. Все участники одновременно исполнили вальс из хореографической драмы по мотивам произведения Михаила Лермонтова "Маскарад".

Мэр Ессентуков Александр Некристов отметил, что можно гордиться проведением всероссийских фестивалей на площадках курорта. Он заявил, что постарается сделать шествие ежегодным мероприятием.

Фестиваль будет проходить три дня. За это время тысячи местных жителей и гостей города смогут услышать живое исполнение знаменитых оркестровых композиций.