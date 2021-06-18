8 из 53 маршруток маршруток отправили на штрафстоянку после рейда ГИБДД на Ставрополье

В пресс-службе ГИБДД по Ставропольскому краю сообщили, что восемь маршрутных такси отправили на штрафстоянку после обширной проверки. Водители продолжали перевозку пассажиров, пока их автомобили были неисправны.

Различают разные степени этих неисправностей, некоторые из них незначительные, другие могут стать фатальными. Всего разные поломки обнаружили у 53 единиц общественного транспорта, всего проверили 400 машин.

К ответственности уже привлекли 34 человека. В одном случае инспекторы даже собрали материал для возбуждения уголовное дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала про рейды, которые устроили сотрудники ГИБДД.