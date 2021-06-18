Дагестану выделят больше 3 млрд федеральных денег на развитие АПК

В пресс-службе главы Дагестана рассказали, что на развитие агро-промышленного комплекса республики выделят 3,1 млрд рублей из федерального бюджета.

К такому решению пришли зампредправительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с замминистра сельского хозяйства РФ Еленой Фастовой и директором департамента бюджетной политики Минсельхоза РФ Натальей Дацковской.

Фастова отметила, что эти деньги должны вовремя дойти до аграриев, и поручила составить график мероприятий по развитию АПК. Сельхозпроизводство в Дагестане в 2020 году выросло на 1,3% по сравнению с 2019 годом - до 141,5 млрд рублей.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ингушетии объявили конкурс среди фермеров. Главный приз - миллион рублей.