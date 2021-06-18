Больше 6,5 тысяч мест в школах создадут власти Ставрополья к 2024 году

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что к концу 2024 года в регионе создадут больше 6,5 тысяч новых мест в образовательных учреждениях. Для этого построят новые школы.

- В целом в 2021-2023 гг. на Ставрополье планируется создать дополнительно более 6,5 тыс. мест в школах и более 3 тысяч - в детских садах, - заявил Владимиров.

Главной целью проекта является повышение доступности образования во всех населенных пунктах Ставрополья. Многие школы строят именно в поселках и селах, где они очень нужны. Но такая же проблема есть и в густонаселенных районах.

В настоящее время в крае работают более 800 учреждений, где обучаются около 138 тысяч детей. Система школьного образования края состоит из более чем 600 учреждений, где обучаются более 300 тысяч детей.