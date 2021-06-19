Глава района Ставрополья прокомментировал секс-скандал в школе

Глава Благодарненского городского округа Александр Теньков рассказал об уголовном деле, возбужденном против директора местной школы из-за секс-скандала. Чиновник подтвердил, что подозреваемый ранее руководил учреждением.

- Сейчас в школе работает комиссия, которая досконально изучит все обстоятельства этого дела. Члены комиссии встретятся с каждым сотрудником, который работал со школьниками, с родителями, - написал Теньков. Минобр Ставрополья также заявило, что проверит учреждение.

Подозреваемый уволился еще до появления информации в СМИ. В пятницу его арестовали на два месяца.

Ранее "КП-Ставрополь" сообщала, что в отношении директор школы завели дело по статье "Понуждение к действиям сексуального характера". По версии следствия, озвученной источником stav.kp.ru в органах, 25 мая учитель завел 15-летнюю выпускницу в машину и предложил ей переспать. За что он предложил деньги и помощь в сдаче ОГЭ. Но девочка отказалась.

- Дело возбудили только 17 июня [инцидент случился 25 мая - Прим.] по оперативной наработке. Сейчас начнется комплексное расследование. В том числе будет проверяться, кому еще директор предлагал заняться сексом взамен на покровительство, - рассказывал источник "КП-Ставрополь".

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