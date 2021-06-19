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Общество19 июня 2021 11:12

В Ставрополе почтут память о павших в годы Великой Отечественной войны

Мэрия запланировала две акции
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе организуют патриотическую акцию "Свеча памяти", посвященной началу Великой Отечественной войны. Об этом рассказывает пресс-служба мэрии.

Мероприятие организует администрация и ГУ МВД по Ставропольскому краю. Участники соберутся 21 июня, в 22 часа, у мемориала "Огонь Вечной Славы" и сформируют из них главное слово – "Помним". Следом активистам покажут художественный фильм "Зоя", снятого о героине Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской.

На следующий день на том же месте пройдет возложение цветов и всероссийская акция "Минута молчания".