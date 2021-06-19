Роспотребнадзор назвал, где на Ставрополье чаще кусают клещи

За несколько месяцев к медикам Ставрополья обратились 2764 человек, в том числе - 1219 детей. Показатель ниже на 29,8%. Больше всего обращений зарегистрировали в Ставрополе (1032), Пятигорске (198), Кисловодске (182), Георгиевске (153) и Минводах. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Кроме того, у 13 человек диагностировано Крымская геморрагическая лихорадка после укуса клещей. По два случая в Благодарненском городском округе, Апанасенковском, Арзгирском, Красногвардейском, Ипатовском и Шпаковском районах. По одному - в Петровском городском округе, Шпаковском районе и Ставрополе.

По состоянию на 17 июня против клещей обработано 6932,62 га площадей природных биотопов, в том числе зон отдыха населения 963,19 га, пастбищ 5641,95 га, детских учреждений 143,15 га, летних оздоровительных учреждений 175,08 га. Управление выдало 306 предписаний о проведении обработки. За нарушение составили 27 протоколов и оштрафовали на 190,7 тысяч рублей.