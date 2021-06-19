Жители многоэтажек Ставрополя страдают от пыльной бури

Жители Ставрополя жалуются на накрывшую город пыльную бурю. "КП-Ставрополь" собрала самые частые жалобы горожан в социальных сетях.

- Я вытерла подоконник на балконе и оставила окно открытым. Через 15 минут опять все в пыли было. Вот тебе и генеральная уборка! Пришлось окна закрывать, - рассказала Анастасия, живущая в многоэтажке микрорайона "Олимпийский".

- Воздух сухой, периодически чувствуется запах, похожий на архивный. Хотя сейчас я вышла на балкон за шваброй и мне показалось что пахнет дождем, - пишет Татьяна, живущая недалеко от парка Победы.

- Природа мстит за потребительское отношение! Конечно, не превратимся в степь, но такие явления в последние годы очень часто появляются, - говорит Алексей, живя в центре Ставрополя.

По словам жителей Ставропольского края, пыльная буря наблюдается в окрестностях Ставрополя и соседних районах, Труновский район и Ипатовский городской округ.

Одной из причин, почему пыль поднялась, стал сильный ветер. По данным Гидрометцентра Ставрополья, скорость воздушных потоков не превышает 19 метров в секунду. Однако в Ставрополе наблюдаются шквалы.

А что видно из окна нашей редакции? Картинка несколько прояснилась. Небо над зданием голубое, но вот в горизонте еще видна пыль.