Ставропольских врачей с праздником поздравил губернатор

День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. В 2021 году празднование выпало на 20 июня. Жителей Ставропольского края, причастных к медицине, поздравил с профессиональным праздником глава региона Владимиров на своей официальной странице в социальных сетях.

- Уважаемые работники здравоохранения! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Сегодня сотни тысяч земляков отмечают эту дату вместе с вами: говорят спасибо людям в белых халатах, тем кто помогает защитить здоровье и не сдаётся, как бы трудно ни было порой, - сказал губернатор.

Глава Ставрополья напомнил, что этот год в крае был объявлен годом здравоохранения в знак внимания к медицине в условиях пандемии. В дальнейшем, по словам губернатора, что развитие здравоохранения останется ключевым приоритетом для региона.

- Низкий поклон за всё, что вы делаете для людей, за преданность профессии, за сохранение и продолжение лучших традиций отечественной медицины! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений! – подытожил Владимиров.