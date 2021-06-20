Ведущие турооператоры региона встретятся в Железноводске

В Железноводск съедутся лучшие туроператоры Ставрополья. Пресс-тур запланирован для 15 агентств. В рамках тура гостям местные власти намерены показать курорт с «другой стороны». Туорператоров ждут мастер-классы и экскурсии по местам, где организован творческий досуг.

- В рамках данного тура туроператорам покажем детскую Мастерскую железноводского сувенира. Проведем в Пушкинской галерее творческие мастер-классы по созданию открыток, росписи декоративных тарелок и обучению креативному рисованию, - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Моисеев отметил, что руководство города намерено создать все условия для творческого досуга отдыхающих и, в частности, для юных курортников.

- Приглашение туроператоров для знакомства с нашим курортом позволяет рассчитывать на включение ещё одной фишки города-курорта в перечень предлагаемых для посещения мест, - подытожил Моисеев.