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Общество20 июня 2021 12:00

В Ставрополе разработаны 20 маршрутов для патрулирования в летний пожароопасный сезон

В патрулях будут задействованы 50 человек и 13 единиц техники
Алина МАКСИМОВА
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В пожароопасный период в Ставрополе будет действовать особый патруль. В него будут входить 50 человек и 13 единиц техники. Уже разработаны 20 маршрутов.

В дистанционном формате курсы гражданской обороны по пожарно-техническому минимуму прошли 2198 представителей организаций и учреждений

Помимо этого, сотрудники комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям провели профилактические встречи с председателями садоводческих и огороднических товариществ, со старшими домов и улиц, посетили 67 квартир, в которых проживают многодетные семьи, пожилые люди и инвалиды.

Специалисты уже приступили к опашке пожароопасных участков города, а в городских лесах создали 150 км минерализованных защитных полос и убрали более 1,3 тысячи кубометров сухостоя.

Плановую проверку прошли водоемы города и пожарные гидранты.

В мэрии напомнили о запрете разводить костры вне специально оборудованных мест.