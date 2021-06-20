В Ставрополе разработаны 20 маршрутов для патрулирования в летний пожароопасный сезон

В пожароопасный период в Ставрополе будет действовать особый патруль. В него будут входить 50 человек и 13 единиц техники. Уже разработаны 20 маршрутов.

В дистанционном формате курсы гражданской обороны по пожарно-техническому минимуму прошли 2198 представителей организаций и учреждений

Помимо этого, сотрудники комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям провели профилактические встречи с председателями садоводческих и огороднических товариществ, со старшими домов и улиц, посетили 67 квартир, в которых проживают многодетные семьи, пожилые люди и инвалиды.

Специалисты уже приступили к опашке пожароопасных участков города, а в городских лесах создали 150 км минерализованных защитных полос и убрали более 1,3 тысячи кубометров сухостоя.

Плановую проверку прошли водоемы города и пожарные гидранты.

В мэрии напомнили о запрете разводить костры вне специально оборудованных мест.