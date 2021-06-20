На Ставрополье двое мужчин нарвали в лесу конопли и стали фигурантами уголовного дела

В Кировском районе Ставрополья полицейские задержали в лесополосе двух местных жителей. Внимание правоохранителей привлекла заметная нервозность мужчин, в руках которых был сверток.

В кофту один из мужчин завернул пакет с дикорастущей коноплей. Сверток изъяли, а мужчин доставили в отдел.

- Они пояснили, что обнаружили наркосодержащее растение в лесном массиве. Граждане собрали «урожай» и намеревались хранить его для личного употребления, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В отношении задержанных заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».