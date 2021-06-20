Житель Кисловодска решил прокатиться и угнал чужую машину

В полицию Кисловодска обратился местный житель, который сообщил, что припаркованная им у дома машина исчезла.

По отделам полиции была разослана ориентировка и в скором времени полицейские нашли и машину, и угонщика. Им оказался 22-летний ранее судимый местный житель. В отделе полиции он рассказал, как оказался за рулем чужого авто.

- Молодой человек рассказал, что проходил мимо припаркованных машин и проверял, открыты они или нет. Одна из машин оказалась незапертой. Гражданин сел в салон, завёл авто и уехал. Свои действия мужчина объяснил тем, что просто хотел покататься по городу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В отношении него заведено уголовное дело.