Трассу в Нефтекумском районе накрыла пыльная буря

Госавтоинспекция Ставрополья предупредила автомобилистов о плохой видимости на дороге в Нефтекумском районе. Причина – пыльная буря, которая накрыла сегодня восток края.

- Госавтоинспекция Ставропольского края информирует участников дорожного движения об ухудшении погодных условий в Нефтекумском ГО. На территории наблюдается пыльная буря, которая сильно ограничивает видимость, - сообщает пресс-служба краевой госавтоинспекции.

Так, ограниченная видимость наблюдается в районе 102 километра автодороги «Кочубей- Нефтекумск- Зеленокумск- Минеральные Воды»

- Рекомендуется отказаться от поездок в восточном направлении! – говорится в сообщении.