18-летний сотрудник сотовой компании на Ставрополье за деньги «слил» детализацию звонков клиента

В Ипатовском округе 18-летний парень подозревается в нарушении тайны телефонных переговоров. Так, в декабре 2020 года молодой человек занимал должность специалиста сотовой компании.

Он использовал служебное положение, скопировал данные о детализации телефонных соединений 12 абонентов, после чего передал их мужчине.

- Сведения, являющиеся информацией ограниченного доступа, то есть тайной связи, фигурант разгласил из корыстной заинтересованности за денежное вознаграждение без согласия абонентов, - говорится в сообщении.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.