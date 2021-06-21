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Происшествия21 июня 2021 10:55

Умер Андрей Ледовской, депутат Думы Ипатовского округа

Андрей Ледовской умер в Ипатовском округе
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Умер Андрей Ледовской, депутат Думы Ипатовского городского округа Ставрополья. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в администрации округа.

Известно, что депутату было 47 лет. Ледовского обнаружили в его же доме без признаков насильственной смерти.

В пресс-службе краевого управления Следственного комитета России подтвердили эту информацию. По данному факту проводится доследственная проверка.

Умер Андрей Ледовской, депутат Думы Ипатовского городского округа Ставрополья. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в администрации округа. Известно, что депутату было 47 лет. Ледовского обнаружили в его же доме без признаков насильственной смерти.

В пресс-службе краевого управления Следственного комитета России подтвердили эту информацию. По данному факту проводится доследственная проверка.

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