Безработных выпускников колледжей и вузов на Ставрополье помогут трудоустроить

На господдержку смогут рассчитывать и организации, трудоустраивающие молодых специалистов, которые окончили обучение в 2020 году и зарегистрировались в центрах занятости как безработные после 1 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Так начинающие специалисты, которые завершили обучение в период максимальной напряженности на рынке труда из-за пандемии, смогут оперативнее найти работу.

Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на соответствующий районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан.

Первый платеж поступает через месяц работы сотрудника, второй - через три месяца, третий - через полгода, сообщается на сайте Правительства РФ.

Чтобы получить субсидию, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов. А пока вузы города продолжают разрабатывать новые программы, чтобы успешно направлять выпускников на рабочие места.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 2021-2023 годы на Ставрополье планируется создать дополнительно более 7,5 тысячи мест в школах и более 3 тысяч – в детских садах. На повышение качества образования в школах края направлены и мероприятия краевой программы «Дети Ставрополья», утвержденной в 2021 году.

В частности, в ее рамках в этом году на базе вузов начнется подготовка ставропольских учеников к Всероссийской олимпиаде школьников.