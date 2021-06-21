Технологии для рекордов: «Ростелеком» обеспечил оптическим интернетом школы зимних видов спорта на Ставрополье

Проект инициирован Союзом мастеров спорта и реализуется при поддержке правительства Ставропольского края

«Ростелеком» организовал подключение к интернету для школ зимних видов спорта «Наследие» Ильи Авербуха в городах Ставрополь и Ессентуки. С этой целью национальный цифровой провайдер построил оптическую инфраструктуру общей протяженностью 1,5 км. Проект инициирован Союзом мастеров спорта и реализуется при поддержке правительства Ставропольского края.

«Несмотря на то, что школы предназначены для занятий зимними видами спорта, интерес у жителей Юга к ним высокий. Уже сейчас на тренировки записались более тысячи детей. Высокоскоростной интернет поможет нам автоматизировать многие процессы, касающиеся спортивного менеджмента. Надеюсь, что школы помогут сформировать спортивный резерв в регионе и вырастить будущих чемпионов на льду», – отметил Илья Авербух, директор Союза мастеров спорта, чемпион мира по фигурному катанию.

Школы «Наследие» станут самыми крупными учебно-тренировочными площадками по зимним видам спорта на Ставрополье. Каждый комплекс вмещает круглогодичную ледовую арену, смотровую площадку с трибунами на 800 мест, административные и тренерские кабинеты, залы для общефизической подготовки, раздевалки и душевые для спортсменов. В школах будут обучаться хоккею и фигурному катанию дети от 3 до 14 лет. Сейчас строительство объектов находится на завершающем этапе.

Несмотря на то, что школы предназначены для занятий зимними видами спорта, интерес у жителей Юга к ним высокий

«Мы рады, что стали частью таких важных для края проектов. Построенная цифровая инфраструктура позволит без сбоев пользоваться интернетом и в режиме онлайн передавать большие объемы информации. Преимущество цифровой связи еще и в том, что ее при необходимости легко масштабировать: увеличить пропускную способность каналов передачи данных, подключить дополнительные услуги и внедрять облачные сервисы, которые позволяют экономить расходы на покупку и обслуживание дополнительного оборудования», — рассказал Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

Подключение к интернету — одна из самых востребованных услуг, предоставляемых «Ростелекомом» корпоративным клиентам. Благодаря собственной разветвленной оптической инфраструктуре национальный цифровой провайдер имеет возможность предлагать абонентам гибкие тарифы в зависимости от их потребностей и целей бизнеса. При этом клиенты всегда могут дополнительно подключить любые необходимые сервисы, например «Виртуальную АТС», «Видеонаблюдение для бизнеса», «Wi-Fi для гостей» и другие.

Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах и услугах «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте компании, в офисах продаж или по телефону 8 800 200 3000.