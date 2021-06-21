«Россети Северный Кавказ» обеспечат электроэнергией крупный тепличный комплекс на Ставрополье

Фото: Россети.

В крае ведется строительство крупного тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию томатов. Энергоснабжение предприятия будет осуществляться от подстанции 110 кВ «Солдато-Александровская» филиала "Ставропольэнерго".

На первом этапе в числе ключевых меропоиятий энергетики построят распределительную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1250 кВА; две кабельно-воздушные линии 10 кВ общей протяженностью 1 км. В результате аграриям будет выдано 7,5 МВт мощности.

На втором этапе увеличат мощность энергопринимающих устройств заявителя еще на 1,5 МВт. Мощность агрокомплекса будет доведена до 9 МВт. На реализацию проекта энергокомпания направит более 12 млн рублей.

Максимальная мощность, выданная энергетиками, обеспечит выход тепличного комплекса на производство свыше 24 тысяч тонн томатов различных востребованных сортов, а также позволит создать около 1 000 новых рабочих мест.

«Россети» традиционно уделяют повышенное внимание технологическому присоединению объектов, способствующих социально-экономическому развитию территорий. Ставропольский край - один из самых активно развивающихся сельскохозяйственных регионов России. В настоящее время общая площадь тепличных комплексов в крае составляет порядка 240 га. На долю помидоров приходится 74 % сбора овощей в защищенном грунте.