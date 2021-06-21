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Общество21 июня 2021 14:04

На Ставрополье увеличат коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусом

Губернатор поставил задачу проверить запас необходимых лекарств и средств защиты в лечебных учреждениях и при необходимости его восполнить
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Губернатор Ставрополья во время совещания также обратил внимание на необходимость увеличения специализированного коечного фонда для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

По его поручению, на этой неделе количество таких коек увеличат на 1036 единиц и в целом составит свыше 2,2 тысячи.

Кроме того, глава края поставил задачу проверить запас необходимых лекарственных препаратов и средств защиты в лечебных учреждениях и при необходимости его восполнить.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем регионе отменяют все массовые мероприятия, включая общекраевой выпускной бал «Ветер перемен» и международный форум «Белая акация», который стартовал в нашем крае накануне.