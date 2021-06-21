В Ставропольском крае 22 июня прогнозируется сильная жара +40°С

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 21, 22 и 23 июня 2021 года в нашем крае ожидается сильная жара +40°С. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Для предотвращения теплового и солнечного ударов специалисты советуют во время работы на открытом солнце, надеть головной убор.

Также жителям Ставрополья советуют пить много воды. Выходя на прогулку - желательно не надевать одежду из синтетики. Тело должно свободно дышать, особенно в такие жаркие дни. Для прогулок летом отлично подходит одежда из натуральных тканей.

Рекомендуется расставить в квартире как можно больше емкостей с водой. Если есть возможность насыпать лед, в любую емкость, и разместить возле места работы или отдыха, на расстояние примерно 1 метра.