Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2021 14:41

Губернатор Ставрополья поручил обеспечить готовность края к пожароопасному периоду

Также он поручил провести работу с собственниками земель в целях профилактики возгораний
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

На еженедельном рабочем совещании в краевом правительстве губернатор поставил ряд задач, связанных с подготовкой к пожароопасному периоду.

Особое внимание – профилактике ландшафтных пожаров. Владимир Владимиров подчеркнул, что в территориях Ставрополья уже фиксируются такие термоточки. Он потребовал обеспечить повышенную готовность соответствующих структур.

Также он поручил провести работу с собственниками земель в целях профилактики возгораний.

- Собственник должен быть заинтересован в профилактике пожаров, он несет ответственность за свою землю, - отметил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным Ставропольского Гидрометцентра, 21, 22 и 23 июня 2021 года в нашем крае ожидается сильная жара +40°С. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Для предотвращения теплового и солнечного ударов специалисты советуют во время работы на открытом солнце, надеть головной убор.