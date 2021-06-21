ВТБ Лизинг передал технику для сбора мусора в Северной Осетии на 34,5 млн рублей

Техника предназначена для регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Экологический Регион Алания». Компания взяла машины в финансовый лизинг сроком на 3 года с авансом 10%.

Новая техника будет использоваться для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в Северной Осетии по соглашению с Министерством ЖКХ РСО - А. Стоимость владения техникой в лизинге для клиента будет выгоднее до 40% за счет налоговых преференций.

Это первая сделка, с которой началось сотрудничество компаний. Стороны рассматривают возможности по расширению взаимодействия, в ближайших планах законтрактовать еще 10 единиц спецтехники. Автомобиль «МАЗ-631226» предназначен под установку различных специальных надстроек - строительных и коммунальных, а также пожарной техники, автолифтов, цистерн для транспортировки воды, оборудования для перевозки баллонов, эвакуаторов, автоподъемников, автофургонов и другого специального оборудования.

Техника, по данным автопроизводителя, востребована во многих отраслях хозяйства и промышленности благодаря своей высокой прочности, ремонтопригодности и низким эксплуатационным расходам.

Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в Ставрополе. Здесь компания работает с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес подразделения ВТБ Лизинг: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44 ж, 2-й этаж, офис 32-34, тел. 8 (8652) 22-10-67.