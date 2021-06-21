На Ставрополье сотрудники вуза «продали» студенту оценку за 66 тысяч рублей

Трех сотрудников Невинномысского гуманитарно-технического института, подозревают в получении взятки от студента. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2019-2020 году преподаватели получили от одного студента 66 тысяч рублей за сдачу экзаменов и зачетов.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело. Уголовные дела объединены с ранее возбужденными делами в отношении сотрудников института.

А недавно в Ставрополе доцента одного из вузов заподозрили в получении взятки. Так, женщина получила взятку от старосты группы. Всего ей передали пять тысяч рублей.